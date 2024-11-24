x
24 ноября 2024
|
последняя новость: 11:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 ноября 2024
|
24 ноября 2024
|
последняя новость: 11:44
24 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Фехтование. Победителем Кубка мира стал израильтянин Юваль Фрейлих

Знаменитые спортсмены
Фехтование
время публикации: 24 ноября 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 11:05
Фехтование. Победителем Кубка мира стал израильтянин Юваль Фрейлих
AP Photo/Andrew Medichini

Победителем Кубка мира по фехтованию на шпагах, который проходит в Ванкувере, стал израильтянин Юваль Фрейлих.

В финале он победил Евгения Гавальду (Испания).

Бронзовые медали завоевали Хо Вай хан (Гонконг) и Дилан Френч (Канада).

Юваль Шалом Фрейлих - чемпион Европы 2019 года, двукратный победитель юниорских чемпионатов мира.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2024

Фехтование. Израильтянка стала победительницей турнира в Германии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 октября 2024

Фехтование. Сборная Израиля завоевала серебряную медаль в Неаполе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 октября 2024

Фехтование. Израильтянин Эйтан Лембергер стал победителем турнира в Варшаве
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 августа 2024

Олимпиада. Украинская фехтовальщица Ольга Харлан установила необычный рекорд