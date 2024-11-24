Фехтование. Победителем Кубка мира стал израильтянин Юваль Фрейлих

Победителем Кубка мира по фехтованию на шпагах, который проходит в Ванкувере, стал израильтянин Юваль Фрейлих.

В финале он победил Евгения Гавальду (Испания).

Бронзовые медали завоевали Хо Вай хан (Гонконг) и Дилан Френч (Канада).

Юваль Шалом Фрейлих - чемпион Европы 2019 года, двукратный победитель юниорских чемпионатов мира.