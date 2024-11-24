Фехтование. Победителем Кубка мира стал израильтянин Юваль Фрейлих
время публикации: 24 ноября 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 11:05
Победителем Кубка мира по фехтованию на шпагах, который проходит в Ванкувере, стал израильтянин Юваль Фрейлих.
В финале он победил Евгения Гавальду (Испания).
Бронзовые медали завоевали Хо Вай хан (Гонконг) и Дилан Френч (Канада).
Юваль Шалом Фрейлих - чемпион Европы 2019 года, двукратный победитель юниорских чемпионатов мира.
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