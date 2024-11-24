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Спорт

Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"

Знаменитые спортсмены
Автомобильные гонки
Формула-1
время публикации: 24 ноября 2024 г., 10:44 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 10:44
Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"
AP Photo/Rick Scuteri

Победителем "Гран-при Лас-Вегаса" - этапа чемпионата "Формулы-1" - стал пилот "Мерседеса" Джордж Рассел.

Вторым финишировал его товарищ по команде Льюис Хэмилтон. Третье и четвертое места заняли пилоты "Феррари" Карлос Сайнс и Шарль Леклер.

Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен финишировал пятым и досрочно стал чемпионом. Пилот "Макларена" Ландо Норрис финишировал шестым и утратил шансы обойти Ферстаппена в общем зачете.

Макс Ферстаппен - пятый гонщик, ставший четыре раза подряд чемпионом "Формулы-1".

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