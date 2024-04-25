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"Апоэль" (Беэр-Шева) вышел в финал Кубка Израиля по футболу

время публикации: 25 апреля 2024 г., 06:12 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 06:20
"Апоэль" (Беэр-Шева) вышел в финал Кубка Израиля по футболу
AP Photo/Jon Super

Первым финалистом Кубка Израиля по футболу стал "Апоэль" (Беэр-Шева), победивший в дополнительное время "Маккаби" (Нетания) 3:2.

На 15-й минуте Этан Азулай вывел "Маккаби" вперед 0:1.

На 64-й минуте Элдер Лопес сравнял счет 1:1. На 78-й минуте Имран Улад Омар вывел вперед "Апоэль" 2:1.

На 89-й минуте Максим Плакущенко реализовал пенальти и перевел матч в дополнительное время 2:2.

На второй минуте добавленной, к дополнительному времени, Дейннер Киньонес забил победный гол.

Второй полуфинал состоится 30 апреля. В нем сыграют "Апоэль" (Ноф а-Галиль) и "Маккаби" (Петах-Тиква).

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