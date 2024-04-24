Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне победили австралийцев, проигрывая 0:3 и 1:4
время публикации: 24 апреля 2024 г., 16:03 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 16:08
В Белграде продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2А (четвертый дивизион).
В третьем туре израильтяне в серии буллитов победили австралийцев 5:4. Основное время матча завершилось вничью 4:4.
Австралийцы по ходу матча вели в счете 3:0 и 4:1.
На 48-й минуте Максим Хубашвили (Ришон) сократил отставание 2:4.
На 59-й минуте Майк Левин (Ниагара Айсдогз) за 44 секунды дважды поразил ворота австралийцев и перевел матч в овертайм.
Он же забросил единственный буллит в послематчевой серии (по 5 буллитов).
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