Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне победили австралийцев, проигрывая 0:3 и 1:4

В Белграде продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2А (четвертый дивизион).

В третьем туре израильтяне в серии буллитов победили австралийцев 5:4. Основное время матча завершилось вничью 4:4.

Австралийцы по ходу матча вели в счете 3:0 и 4:1.

На 48-й минуте Максим Хубашвили (Ришон) сократил отставание 2:4.

На 59-й минуте Майк Левин (Ниагара Айсдогз) за 44 секунды дважды поразил ворота австралийцев и перевел матч в овертайм.

Он же забросил единственный буллит в послематчевой серии (по 5 буллитов).