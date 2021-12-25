18-летний немецкий хоккеист умер после того, как врезался в борт

18-летний хоккеист команды "Левен" (Франкфурт) Никлас Каус умер после того, как неудачно врезался в борт во время матча, сообщает Yahoo Sports.

Юный хоккеист был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Никлас Каус ударился в борт головой во время матча чемпионата Германии против "Бад Наухайма".

"Левен" играет в третьем дивизионе чемпионата Германии.