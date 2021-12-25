18-летний немецкий хоккеист умер после того, как врезался в борт
18-летний хоккеист команды "Левен" (Франкфурт) Никлас Каус умер после того, как неудачно врезался в борт во время матча, сообщает Yahoo Sports.
Юный хоккеист был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.
Никлас Каус ударился в борт головой во время матча чемпионата Германии против "Бад Наухайма".
"Левен" играет в третьем дивизионе чемпионата Германии.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 ноября 2021
Умер 16-летний хоккеист московского "Динамо", потерявший сознание во время матча
Умер 16-летний хоккеист московского "Динамо", потерявший сознание во время матча
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 ноября 2021
Из-за тяжелой травмы скончался 21-летний российский хоккеист
Из-за тяжелой травмы скончался 21-летний российский хоккеист