Иерусалим:
6 - 11°
Тель-Авив:
9 - 17°
Эйлат:
10 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт25 декабря 2021 г., 10:00

Чемпионат Швейцарии. Хоккеисты провалились под лед

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Чемпионат Швейцарии. Хоккеисты провалились под лед

В матче чемпионата Швейцарии по хоккею "Лангенталь" в гостях обыграл "Сьерру" 3:2. Повышенное внимание к игре привлек необычный инцидент.

На 14-й минуте столкнулись Тайлер Хиггинс (Лангенталь) и ранее игравший за "Лангенталь" Арно Монтадон (Сьерра).

Хоккеисты врезались в ворота для проезда машины, заливающей лед, вылетели за пределы площадки и оказались в воде.

Видео необычного происшествия опубликовано на сайте Nau.ch.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 25 декабря 2021
19-летний российский хоккеист погиб в ДТП
// NEWSru.co.il // Спорт // 25 декабря 2021
IIHF отменила хоккейные турниры в январе. В том числе, с участием сборной Израиля
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 декабря 2021
Официально. Олимпиада в Пекине пройдет без участия хоккеистов НХЛ
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 декабря 2021
НХЛ. Девять матчей перенесены. "Тампа" победила "Вегас"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:32 Хоккей. Кубок Шпенглера отменен из-за коронавируса
10:58 Столичный "Апоэль" усилился нигерийским центровым. Команду покинул Энтони Беннетт
10:25 18-летний немецкий хоккеист умер после того, как врезался в борт
10:00 Чемпионат Швейцарии. Хоккеисты провалились под лед
09:28 Бокс. Россиянин нокаутировал венесуэльца и завоевал пояс IBF International
09:15 19-летний российский хоккеист погиб в ДТП
08:45 IIHF отменила хоккейные турниры в январе. В том числе, с участием сборной Израиля
15:18 Умер 23-летний хорватский футболист, потерявший сознание на тренировке
14:54 Определились финалисты чемпионата Израиля по теннису
14:27 Чемпионат России. Фигуристку вынесли со льда после произвольной программы
Загрузка...