Чемпионат Швейцарии. Хоккеисты провалились под лед
В матче чемпионата Швейцарии по хоккею "Лангенталь" в гостях обыграл "Сьерру" 3:2. Повышенное внимание к игре привлек необычный инцидент.
На 14-й минуте столкнулись Тайлер Хиггинс (Лангенталь) и ранее игравший за "Лангенталь" Арно Монтадон (Сьерра).
Хоккеисты врезались в ворота для проезда машины, заливающей лед, вылетели за пределы площадки и оказались в воде.
Видео необычного происшествия опубликовано на сайте Nau.ch.
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