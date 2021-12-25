Чемпионат Швейцарии. Хоккеисты провалились под лед

В матче чемпионата Швейцарии по хоккею "Лангенталь" в гостях обыграл "Сьерру" 3:2. Повышенное внимание к игре привлек необычный инцидент.

На 14-й минуте столкнулись Тайлер Хиггинс (Лангенталь) и ранее игравший за "Лангенталь" Арно Монтадон (Сьерра).

Хоккеисты врезались в ворота для проезда машины, заливающей лед, вылетели за пределы площадки и оказались в воде.

Видео необычного происшествия опубликовано на сайте Nau.ch.