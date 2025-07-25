x
25 июля 2025
|
последняя новость: 06:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 июля 2025
|
25 июля 2025
|
последняя новость: 06:51
25 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Баскетбол. "Маккаби" согласовал контракт с Лонни Уокером

Баскетбол
время публикации: 25 июля 2025 г., 06:51 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 06:51
Баскетбол. "Маккаби" согласовал контракт с Лонни Уокером
AP Photo/Terrance Williams

Тель-авивский "Маккаби" вернул в Европу американского защитника Лонни Уокера Четвертого.

По данным инсайдеров, будет подписан многолетний контракт, который сделает Уокера одним из самых высокооплачиваемых игроков европейского баскетбола.

В контракте предусмтрен пункт о переходе в НБА.

Большую часть прошлого сезона он играл за "Жальгирис". Но завершил сезон в "Филадельфии Сиксерз".

Ранее Лонни Уокер играл за "Сан-Антонио Сперз", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Бруклин Нетс".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июля 2025

Баскетбол. Джордан Макрэй вернулся в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июля 2025

Бывший разыгрывающий "Баварии" и "Вашингтон Уизардс" перешел в столичный "Апоэль"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июля 2025

Баскетбол. "Маккаби" (Тель-Авив) подписал бразильского центрового
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июля 2025

Баскетбол. Ифтах Зив стал игроком тель-авивского "Апоэля"