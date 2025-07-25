Баскетбол. "Маккаби" согласовал контракт с Лонни Уокером

Тель-авивский "Маккаби" вернул в Европу американского защитника Лонни Уокера Четвертого.

По данным инсайдеров, будет подписан многолетний контракт, который сделает Уокера одним из самых высокооплачиваемых игроков европейского баскетбола.

В контракте предусмтрен пункт о переходе в НБА.

Большую часть прошлого сезона он играл за "Жальгирис". Но завершил сезон в "Филадельфии Сиксерз".

Ранее Лонни Уокер играл за "Сан-Антонио Сперз", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Бруклин Нетс".