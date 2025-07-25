Легкая атлетика. Йонатан Капитольник стал чемпионом Универсиады

В Германии проходит летняя Универсиада.

Израильтянин Йонатан Капитольник стал победителем в прыжках в высоту. Его результат 2.27 м.

На втором месте Фу Ча Сюань (Тайвань) - 2.25 м.

Бронзовую медаль завоевал австралиец Роман Анастасиос (2.20 м).