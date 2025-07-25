Легкая атлетика. Йонатан Капитольник стал чемпионом Универсиады
время публикации: 25 июля 2025 г., 06:34 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 06:34
В Германии проходит летняя Универсиада.
Израильтянин Йонатан Капитольник стал победителем в прыжках в высоту. Его результат 2.27 м.
На втором месте Фу Ча Сюань (Тайвань) - 2.25 м.
Бронзовую медаль завоевал австралиец Роман Анастасиос (2.20 м).
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