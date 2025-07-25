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Спорт

Винус Уильямс не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Теннис
Знаменитые спортсмены
время публикации: 25 июля 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 12:34
Винус Уильямс не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
AP Photo/Nick Wass

В матче второго круга турнира в Вашингтоне легендарная теннисистка Винус Уильямс проиграла польке Магдалене Фрех 2:6,2:6.

Матч продолжался 73 минуты.

В четвертьфинале Магдалена Фрех сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан).

Винус Уильямс вернулась в профессиональный теннис после полуторагодового перерыва.

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