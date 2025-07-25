Универсиада. Итальянский гимнаст введен в кому после падения во время соревнований
время публикации: 25 июля 2025 г., 12:04 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 12:04
Итальянский гимнаст Лоренцо Боничелли введен в состояние медикаментозно комы, сообщают итальянские спортивные СМИ.
23-летний гимнаст во время мужских командных соревнований получил травму, упав на шею.
Спортсмен был доставлен в больницу.
Сборная Италии снялась с соревнований.
Универсиада проходит в Германии.
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