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Обладателем Кубка Стэнли впервые стал клуб "Флорида Пантерз"

время публикации: 25 июня 2024 г., 07:05 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 07:05
Обладателем Кубка Стэнли впервые стал клуб "Флорида Пантерз"
AP Photo/Wilfredo Lee

"Флорида Пантерз" впервые завоевал Кубок Стэнли, победив в седьмом матче финальной серии "Эдмонтон Ойлерз" 2:1.

"Пантеры" играли в финалах Кубка Стэнли в 1996 и 2023 годах.

Счет по броскам 24:21 в пользу "Эдмонтона".

В первые 7 минут матча соперники обменялись голами.

Победный гол на 36-й минуте забросил Сэм Рэйнхарт.

Лучшим бомбардиром плэй-офф стал лидер "нефтяников" Коннор Макдэвид - 42 (8 + 34) очка. Он же признан лучшим игроком Кубка Стэнли.

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