Евро 2024. Расписание сегодняшних матчей
время публикации: 25 июня 2024 г., 06:47 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 06:56
Сегодня завершится групповой турнир в группах С и D чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.
Время начала матчей израильское.
Положение команд в группе С. Англия 4 очка, Дания, Словения по 2, Сербия 1.
Положение команд в группе D. Нидерланды, Франция по 4 очка, Австрия 3, Польша 0.
Сборная Польши уже утратила шансы на выход из группы.
Группа D
Нидерланды - Австрия (19:00, Берлин).
Франция - Польша (19:00, Дортмунд).
Группа С
Англия - Словения (22:00, Кельн).
Дания - Сербия (22:00, Мюнхен).
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