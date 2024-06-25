Евро 2024. Расписание сегодняшних матчей

Сегодня завершится групповой турнир в группах С и D чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

Время начала матчей израильское.

Положение команд в группе С. Англия 4 очка, Дания, Словения по 2, Сербия 1.

Положение команд в группе D. Нидерланды, Франция по 4 очка, Австрия 3, Польша 0.

Сборная Польши уже утратила шансы на выход из группы.

Группа D

Нидерланды - Австрия (19:00, Берлин).

Франция - Польша (19:00, Дортмунд).

Группа С

Англия - Словения (22:00, Кельн).

Дания - Сербия (22:00, Мюнхен).