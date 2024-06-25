Евро 2024. Испанцы и итальянцы вышли в плэй-офф

Завершился групповой турнир чемпионата Европы по футболу в группе В, которую до начала турнира именовали "группой смерти". В плэй-офф вышли сборные Испании и Италии.

Хорваты и албанцы вылетели.

Итоговое положение. Испания 9 очков, Италия 4, Хорватия 2, Албания 1.

Хорватия - Италия 1:1

Итальянцы отыгрались на восьмой минуте компенсированного времени.

Албания - Испания 0:1