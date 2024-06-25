Евро 2024. Испанцы и итальянцы вышли в плэй-офф
время публикации: 25 июня 2024 г., 00:03 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 00:03
Завершился групповой турнир чемпионата Европы по футболу в группе В, которую до начала турнира именовали "группой смерти". В плэй-офф вышли сборные Испании и Италии.
Хорваты и албанцы вылетели.
Итоговое положение. Испания 9 очков, Италия 4, Хорватия 2, Албания 1.
Хорватия - Италия 1:1
Итальянцы отыгрались на восьмой минуте компенсированного времени.
Албания - Испания 0:1
Ссылки по теме