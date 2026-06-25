Боснийцы победили сборную Катара и близки к выходу в плэй-офф

В Сиэтле боснийцы победили сборную Катара 3:1 и заняли третье место в группе В.

Шансы боснийцев на выход в плэй-офф неплохи (выходят 8 из 12 сборных, занявших третьи места).

У сборной Боснии и Герцеговины 4 очка. И на данный момент есть две команды, занявшие третье место с 3 очками.

В начале матча катарцы провели несколько опасных контратак. Но довести дело до точного удара не получилось.

На 17-й минуте издали пробил Башич. Мяч пролетел чуть выше "девятки".

На 29-й минуте боснийцы протаранили оборону соперника по центру. Керим Алайбегович (в прошлом сезоне был арендован "Зальцбургом" у "Байера" (Леверкузен) метров с 23 пробил точно в угол 1:0.

На 34-й минуте Эдин Джеко пытался прострелить. Защитник неудачно попытался прервать прострел и срезал мяч в свои ворота. Вратарь мяч достал, но парировать не сумел. Автогол голкипера сборной Катара Махмуда Абунады (Аль-Райан) 2:0. На 39-й минуте мяч после удара Эдина Джеко попал в штангу.

На 42-й минуте Габер на фланге обыграл Колашинаца и навесил на дальнюю штангу. Эдмилсон Жуниор сбросил мяч. Хасан Аль Хайдос (Аль-Садд) забил 2:1. Чем были заняты центральные защитники боснийцев остается загадкой.

На 58-й минуте Акрам Афиф едва не сравнял счет. После его сильного удара мяч попал в сетку с внешней стороны.

На 79-й минуте Байрактаревич нанес удар метров с 23. Вратарь в красивом прыжке парировал мяч. На 80-й минуте отличился Эрмин Махмич (Слован, Либерец, Чехия) 3:1. Это его второй гол на чемпионате мира.