Швейцарцы победили канадцев и заняли первое место в группе В

В поединке за первое место в группе В швейцарцы победили канадцев 2:1. Сборная Канады вышла в плэй-офф после второго матча.

Игра проходила в Ванкувере.

Итоговое положение. Швейцария 7 очков, Канада 6, Босния и Герцеговина 4, Катар 1.

Итоговое положение полностью соответствует предсказаниям экспертов.

На 11-й минуте Эболо вышел один на один, но пробил точно в голкипера сборной Канады. Манзамби нанес повторный удар. Вратарь выручл.

Хозяева первый опасный момент создали на 34-й минуте. Кобель с трудом парировал мяч после удара Кайла Ларина. На 40-й минуте Джонатан Дэвид сделал разрезающую передачу. Кобель отразил мяч после удара Ахмеда.

Гости вышли вперед на 41-й секунде второго тайма. Манзамби прострелил. Рубен Варгас (Севилья) оказался один перед воротами 0:1. На 57-й минуте Эмболо опередил двух защитников и сбросил мяч чуть назад. Жоан Манзамби (Фрайбург) нанес удар 2:0.

На 76-й минуте длинная передача вперед. Салиба сбросил мяч мимо двух защитников. Промис Дэвид (Юнион, Сен-Жилуаз, Бельгия) ударом сходу отправил мяч в сетку 2:1. Этот форвард недавно выступал в чемпионатах Мальты и Эстонии. На 3-й минуте компенсированного времени он едва не сравнял счет. После его удара затылком Кобель с трудом поймал мяч.