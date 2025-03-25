Израильтяне проиграли норвежцам. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
время публикации: 25 марта 2025 г., 23:53 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 23:53
Состоялись матчи второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года. Израильтяне проиграли норвежцам 2:4.
Группа I
Молдова - Эстония 2:3
Израиль - Норвегия 2:4
Группа J
Лихтенштейн - Казахстан 0:2
Северная Македония - Уэльс 1:1
На 90-й минуте счет был 0:0. На первой минуте компенсированного времени счет открыл Боян Миовски (Жирона).
Через 5 минут счет сравнял Дэвид Брукс (Борнмут).
Группа L
Гибралтар - Чехия 0:4
Черногория - Фарерские острова 1:0
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