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Израильтяне проиграли норвежцам. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Футбол
время публикации: 25 марта 2025 г., 23:53 | последнее обновление: 25 марта 2025 г., 23:53
Северная Македония - Уэльс 1:1
AP Photo/Boris Grdanoski

Состоялись матчи второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года. Израильтяне проиграли норвежцам 2:4.

Группа I

Молдова - Эстония 2:3

Израиль - Норвегия 2:4

Группа J

Лихтенштейн - Казахстан 0:2

Северная Македония - Уэльс 1:1

На 90-й минуте счет был 0:0. На первой минуте компенсированного времени счет открыл Боян Миовски (Жирона).

Через 5 минут счет сравнял Дэвид Брукс (Борнмут).

Группа L

Гибралтар - Чехия 0:4

Черногория - Фарерские острова 1:0

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