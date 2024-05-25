Теннис на колясках. Израильтянин Сергей Лисов стал победителем турнира в Италии
время публикации: 25 мая 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 25 мая 2024 г., 19:02
Израильский теннисист Сергей Лисов (теннис на колясках) стал победителем Commit Open 2024, который проходил в Италии.
20-летний Сергей занимает 21-е место в рейтинге ITF. В апреле 2018 года он был четвертым номером юниорского рейтинга.
Комментатор сказал. что победа в Италии значительно улучшит шансы Сергея получить право выступить в соревнованиях Парижской паралимпиады.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 мая 2024