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Теннис на колясках. Израильтянин Сергей Лисов стал победителем турнира в Италии

время публикации: 25 мая 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 25 мая 2024 г., 19:02
Теннис на колясках. Израильтянин Сергей Лисов стал победителем турнира в Италии
AP Photo/Jean-Francois Badias

Израильский теннисист Сергей Лисов (теннис на колясках) стал победителем Commit Open 2024, который проходил в Италии.

20-летний Сергей занимает 21-е место в рейтинге ITF. В апреле 2018 года он был четвертым номером юниорского рейтинга.

Комментатор сказал. что победа в Италии значительно улучшит шансы Сергея получить право выступить в соревнованиях Парижской паралимпиады.

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