Рафаэль Надаль завершит карьеру во время Открытого чемпионата Франции
время публикации: 25 мая 2024 г., 18:26 | последнее обновление: 25 мая 2024 г., 18:26
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль завершит 19-летнюю карьеру в этом году во время Открытого чемпионата Франции, сообщают испанские СМИ.
Он 22 раза становился победителем турниров "Большого шлема". впервые Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Франции в 2005 году.
С января 2023 года Рафаэль Надаль сыграл из-за проблем со здоровьем всего 15 матчей и опустился на 276-е место в рейтинге АТР.
В понедельник легендарный испанец в матче первого круга встретится с Александром Зверевым.
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