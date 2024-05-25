Рафаэль Надаль завершит карьеру во время Открытого чемпионата Франции

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль завершит 19-летнюю карьеру в этом году во время Открытого чемпионата Франции, сообщают испанские СМИ.

Он 22 раза становился победителем турниров "Большого шлема". впервые Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Франции в 2005 году.

С января 2023 года Рафаэль Надаль сыграл из-за проблем со здоровьем всего 15 матчей и опустился на 276-е место в рейтинге АТР.

В понедельник легендарный испанец в матче первого круга встретится с Александром Зверевым.