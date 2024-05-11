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Спорт

Турнир в Риме. Новака Джоковича ударили бутылкой по голове

время публикации: 11 мая 2024 г., 11:39 | последнее обновление: 11 мая 2024 г., 11:42
Турнир в Риме. Новака Джоковича ударили бутылкой по голове
AP Photo/Alessandra Tarantino

Во втором круге теннисного турнира в Риме Новак Джокович победил француза Корантена Муте 6:3, 6:1.

После победы сербский теннисист подошел к трибуне, чтобы дать автографы болельщикам. У одного из болельщиков, перегнувшегося через ограждение, из рюкзака выпала бутылка и ударила Новака Джоковича по голове. Спортсмен упал.

Новак Джокович написал в соцсетях, что чувствует себя нормально "Это был несчастный случай".

Видео инцидента опубликовано в твиттере.

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