Турнир в Риме. Новака Джоковича ударили бутылкой по голове

Во втором круге теннисного турнира в Риме Новак Джокович победил француза Корантена Муте 6:3, 6:1.

После победы сербский теннисист подошел к трибуне, чтобы дать автографы болельщикам. У одного из болельщиков, перегнувшегося через ограждение, из рюкзака выпала бутылка и ударила Новака Джоковича по голове. Спортсмен упал.

Новак Джокович написал в соцсетях, что чувствует себя нормально "Это был несчастный случай".

Видео инцидента опубликовано в твиттере.