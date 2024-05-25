Сенсация чемпионата мира по хоккею. Швейцарцы победили сборную Канады
время публикации: 25 мая 2024 г., 22:18 | последнее обновление: 25 мая 2024 г., 22:18
В финале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Праге и Остраве, встретятся сборные Чехии и Швейцарии.
Швейцарцы преподнесли главную сенсацию чемпионата, победив в полуфинале в серии буллитов канадцев 3:2.
Счет по точным броскам 44:31 в пользу канадцев.
Швейцарцы выиграли первый период 2:0.
Канадцы сравняли счет на 58-й минуте.
В серии послематчевых буллитов канадцы реализовали одну попытку из пяти. Швейцарцы - две.
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