Сенсация чемпионата мира по хоккею. Швейцарцы победили сборную Канады

В финале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Праге и Остраве, встретятся сборные Чехии и Швейцарии.

Швейцарцы преподнесли главную сенсацию чемпионата, победив в полуфинале в серии буллитов канадцев 3:2.

Счет по точным броскам 44:31 в пользу канадцев.

Швейцарцы выиграли первый период 2:0.

Канадцы сравняли счет на 58-й минуте.

В серии послематчевых буллитов канадцы реализовали одну попытку из пяти. Швейцарцы - две.