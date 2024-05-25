Завершился чемпионат Израиля по футболу. Результаты матчей

Завершился чемпионат Израиля по футболу. Чемпионом стал тель-авивский "Маккаби". Серебряным призером - хайфский "Маккаюи". Бронзовым - беэр-шевский "Апоэль".

Лучшими бомбардирами чемпионата стали Эран Заави и Дин Давид, забившие по 20 мячей.

Бней Сахнин - Апоэль (Беэр-Шева) 4:1

Маккаби (Хайфа) - Апоэль (Хайфа) 0:2

Оба мяча забил Гай Меламед.

На 70-й минуте (при счете 0:2) был удален вратарь "Маккаби" Шариф Кеуф. Место в воротах занял Рои Фукс.

На 81-й минуте "зеленые" остались вдевятером. Удален Али Мухаммад.

Маккаби (Тель-Авив) - Маккаби Бней Райна 2:0