Завершился чемпионат Израиля по футболу. Результаты матчей
время публикации: 25 мая 2024 г., 21:15 | последнее обновление: 25 мая 2024 г., 21:23
Завершился чемпионат Израиля по футболу. Чемпионом стал тель-авивский "Маккаби". Серебряным призером - хайфский "Маккаюи". Бронзовым - беэр-шевский "Апоэль".
Лучшими бомбардирами чемпионата стали Эран Заави и Дин Давид, забившие по 20 мячей.
Бней Сахнин - Апоэль (Беэр-Шева) 4:1
Маккаби (Хайфа) - Апоэль (Хайфа) 0:2
Оба мяча забил Гай Меламед.
На 70-й минуте (при счете 0:2) был удален вратарь "Маккаби" Шариф Кеуф. Место в воротах занял Рои Фукс.
На 81-й минуте "зеленые" остались вдевятером. Удален Али Мухаммад.
Маккаби (Тель-Авив) - Маккаби Бней Райна 2:0
Ссылки по теме