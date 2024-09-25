Чемпионат мира по лакроссу. Израильтяне стали победителями группы
время публикации: 25 сентября 2024 г., 07:08 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 07:08
В Нью-Йорке проходит чемпионат мира по лакроссу (2024 World Lacrosse Box Championships).
Сборная Израиля удачно начала турнир.
Израильтяне победили сборные Мексики 29:7, Бельгии 25:3 и Гонконга 17:8.
Израильтяне заняли первое место в группе В.
Сегодня сборная Израиля сыграет с финнами.
Израильтянин Жан-Люк Четнер набрал в трех матчах 24 очка (7 голов, 17 голевых передач) и занимает восьмое место в списке самых результативных игроков чемпионата.
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