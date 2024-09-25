Чемпионат мира по лакроссу. Израильтяне стали победителями группы

В Нью-Йорке проходит чемпионат мира по лакроссу (2024 World Lacrosse Box Championships).

Сборная Израиля удачно начала турнир.

Израильтяне победили сборные Мексики 29:7, Бельгии 25:3 и Гонконга 17:8.

Израильтяне заняли первое место в группе В.

Сегодня сборная Израиля сыграет с финнами.

Израильтянин Жан-Люк Четнер набрал в трех матчах 24 очка (7 голов, 17 голевых передач) и занимает восьмое место в списке самых результативных игроков чемпионата.