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Спорт

Чемпионат мира по лакроссу. Израильтяне стали победителями группы

время публикации: 25 сентября 2024 г., 07:08 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 07:08
Чемпионат мира по лакроссу. Израильтяне стали победителями группы
AP Photo/Nam Y. Huh

В Нью-Йорке проходит чемпионат мира по лакроссу (2024 World Lacrosse Box Championships).

Сборная Израиля удачно начала турнир.

Израильтяне победили сборные Мексики 29:7, Бельгии 25:3 и Гонконга 17:8.

Израильтяне заняли первое место в группе В.

Сегодня сборная Израиля сыграет с финнами.

Израильтянин Жан-Люк Четнер набрал в трех матчах 24 очка (7 голов, 17 голевых передач) и занимает восьмое место в списке самых результативных игроков чемпионата.

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