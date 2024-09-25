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"Реал" победил в юбилейном матче Анчелотти. Результаты матчей чемпионата Испании

время публикации: 25 сентября 2024 г., 06:32 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 06:32
"Реал" победил в юбилейном матче Анчелотти. Результаты матчей чемпионата Испании
AP Photo/Manu Fernandez

Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Испании. Мадридский "Реал" обыграл "Алавес" 3:2.

Севилья - Вальядолид 2:1

Валенсия - Осасуна (Памплона) 0:0

Реал (Мадрид) - Алавес 3:2

Это была 300-я игра "Реала" под руководством Карло Анчелотти. Больше только у Мигеля Муньоса, который руководил "королевским клубом" в 605 играх.

"Реал" не проигрывает в Ла Лиге в 39 матчах подряд.

Счет был открыт на 53-й секунде матча. Винисиус Жуниор прошел по флангу, ворвался в штрафную и прострелил. Лукас Васкес отправил мяч в ближний угол 1:0. На 40-й минуте Килиан Мбаппе обменялся передачами с партнером, ворвался в штрафную и точно пробил 2:0.

На 48-й минуте Родриго получил мяч на фланге, совершил проход в штрафную и нанес удар в дальний нижний угол 3:0.

На 73-й минуте мяч после удара Эндрика попал в перекладину.

На 77-й минуте мог забить "Алавес". Мяч после сильного удара Абде Реббаша попал в штангу.

На 85-й минуте хозяева потеряли мяч у своей штрафной. Карлос Бенавидес из-за пределов штрафной отправил мяч в нижний угол 3:1. Через минуту Бенавидес забросил мяч за спины защитникам "Реала". Кике Гарсия вышел один на один 3:2.

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