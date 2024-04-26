Чемпионат Европы по дзюдо. Саги Муки проиграл поединок за бронзу

В Загребе продолжается чемпионат Европы по дзюдо. Во второй день турнира израильтяне медалей не завоевали.

Саги Муки (весовая категория до 81 кг) занял пятое место.

Он победил ирландца Бираха Глисона, украинца Михаила Свидрака.

В четвертьфинале израильтянин проиграл Антонио Эспозито (Италия).

В утешительной схватке Саги Муки победил венгра Аттилу Унгвари.

В поединке за третье место израильтянин проиграл турку Ведату Альбайраку.