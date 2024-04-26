Евролига. "Панатинаикос" сравнял счет в серии с "Маккаби"
время публикации: 26 апреля 2024 г., 00:02 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 00:08
Во втором матче четвертьфинальной серии Евролиги "Панатинаикос" разгромил тель-авивский "Маккабм" 95:79.
Счет в серии 1:1.
"Маккаби" играл без Уэйда Болдуина, получившего травму в первом матче.
"Маккаби" хорошо начал матч. После 10 минут 28:20.
Но вторую четверть израильтяне провалили. Первую четверть выиграли греки 51:39.
После 30 минут 71:60.
Самый результативный игрок матча - Костас Слукас (Панатинаикос) (29 + 3 подбора + 4 передачи).
Лучший в составе "Маккаби" - Лоренцо Браун (18 + 6 передач).
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