Чемпионат Европы по дзюдо. Тамар Малька завоевала бронзовою медаль
время публикации: 25 апреля 2024 г., 18:29 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 18:29
В Загребе начался чемпионат Европы по дзюдо В нем принимают участие 427 спортсменов из 47 стран. Израильтянка Тамар Малька (весовая категория до 48 кг) завоевала бронзовую медаль.
Она победила турчанку Силу Эрсин, испанку Мирею Лапуэрту Крмас и португалку Каталину Кошту.
В полуфинале Тамар Малька проиграла 19-летней россиянке Кристине Дудиной.
В поединке за третье место израильтянка победила турчанку Тугче Бедер.
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