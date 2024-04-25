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Чемпионат Европы по дзюдо. Тамар Малька завоевала бронзовою медаль

время публикации: 25 апреля 2024 г., 18:29 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 18:29
Чемпионат Европы по дзюдо. Тамар Малька завоевала бронзовою медаль
AP Photo/Vincent Thian

В Загребе начался чемпионат Европы по дзюдо В нем принимают участие 427 спортсменов из 47 стран. Израильтянка Тамар Малька (весовая категория до 48 кг) завоевала бронзовую медаль.

Она победила турчанку Силу Эрсин, испанку Мирею Лапуэрту Крмас и португалку Каталину Кошту.

В полуфинале Тамар Малька проиграла 19-летней россиянке Кристине Дудиной.

В поединке за третье место израильтянка победила турчанку Тугче Бедер.

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