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ONE: ИФА продвигает сокращение команд в Высшей и Национальной футбольных лигах Израиля

время публикации: 26 августа 2024 г., 21:30 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 21:30
ONE: ИФА продвигает сокращение команд в Высшей и Национальной футбольных лигах Израиля
AP Photo/Jeremias Gonzalez

Спортивный сайт ONE1 сообщает, что руководство Израильской футбольной федерации будет продвигать сокращение количества команд в двух высших дивизионах израильского футбола у мужчин.

В частности, количество команд в Высшей лиге планируется сократить с 14 до 12, одновременно увеличив минимальный бюджет для участия клуба в турнире. Национальную лигу планируется сократить с 16 до 12 команд.

Одновременно будет создан новый третий всеизраильский профессиональный дивизион с 12 клубами.

Решение должно быть утверждено пленумом ИФА и дирекциями обеих лиг.

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