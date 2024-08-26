ONE: ИФА продвигает сокращение команд в Высшей и Национальной футбольных лигах Израиля
время публикации: 26 августа 2024 г., 21:30 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 21:30
Спортивный сайт ONE1 сообщает, что руководство Израильской футбольной федерации будет продвигать сокращение количества команд в двух высших дивизионах израильского футбола у мужчин.
В частности, количество команд в Высшей лиге планируется сократить с 14 до 12, одновременно увеличив минимальный бюджет для участия клуба в турнире. Национальную лигу планируется сократить с 16 до 12 команд.
Одновременно будет создан новый третий всеизраильский профессиональный дивизион с 12 клубами.
Решение должно быть утверждено пленумом ИФА и дирекциями обеих лиг.