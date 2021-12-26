Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Состав израильских участников
Сегодня в Варшаве начнется чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. В турнирах принимают участие израильские шахматисты.
Чемпионат мира по блицу. Женщины
108 участниц. Рейтинг-фаворит россиянка Александра Горячкина (2610).
Израильские участницы: Марсель Эфроимски (2429), Маша Клинова (2255), Мишель Катков (2151)
Чемпионат мира по блицу
187 участников.. Рейтинг-фаворит чемпион мира Магнус Карлсен (2892).
Израильские участники: Борис Гельфанд (2647), Виктор Михалевский (2577), Евгений Постный (2521), Илья Смирин (2499), Ор Глобус (2152).
Чемпионат мира по быстрым шахматам. Женщины
105 участниц. Рейтинг-фаворит россиянка Екатерина Лагно (2545).
Израильские участницы: Маша Клинова (2301), Марсель Эфроимски (2195), Мишель Катков (1747).
Чемпионат мира по быстрым шахматам
181 участник. Рейтинг-фаворит Магнус Карлсен (2842).
Израильские участники: Илья Смирин (2663), Илья Гельфанд (2648), Евгений Постный (2454), Виктор Михалевский (2366), Ор Глобус (2264).
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