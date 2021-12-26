Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Состав израильских участников

Сегодня в Варшаве начнется чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. В турнирах принимают участие израильские шахматисты.

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