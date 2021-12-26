Сегодня в Эдмонтоне стартует молодежный чемпионат мира по хоккею
Сегодня в Эдмонтоне стартует молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет). Команды разделены на две группы.
Группа А
Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия
Группа В
США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария.
Разница во времени с Израилем - 9 часов. Поэтому большинство сегодняшних матчей пройдут в ночь на понедельник (по израильскому времени).
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// NEWSru.co.il // Спорт // 25 декабря 2021
18-летний немецкий хоккеист умер после того, как врезался в борт
18-летний немецкий хоккеист умер после того, как врезался в борт