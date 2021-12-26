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NEWSru.co.il :: Спорт26 декабря 2021 г., 13:45

Сегодня в Эдмонтоне стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

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Сегодня в Эдмонтоне стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

Сегодня в Эдмонтоне стартует молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет). Команды разделены на две группы.

Группа А

Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия

Группа В

США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария.


Разница во времени с Израилем - 9 часов. Поэтому большинство сегодняшних матчей пройдут в ночь на понедельник (по израильскому времени).

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