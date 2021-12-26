Сегодня в Эдмонтоне стартует молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет). Команды разделены на две группы.

Группа А

Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия

Группа В

США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария.

Разница во времени с Израилем - 9 часов. Поэтому большинство сегодняшних матчей пройдут в ночь на понедельник (по израильскому времени).