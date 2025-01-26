Конор Макгрегор выступил против поддержки террористических группировок ХАМАС и "Хизбалла"
время публикации: 26 января 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 09:05
Легендарный боец ММА Конор Макгрегор выступил против пропалестинских активистов, действующих в Ирландии, сообщает "Исраэль а-Йом".
Он осудил тех, кто размахивает флагами террористических группировок ХАМАС и "Хизбалла" на улицах Дублина.
"Вывешивание флага террористической группировки на ирландской земле должно быть преступлением. Мир во всем мире. Нет терроризму".
Он добавил, что поддержку терроризма нельзя терпеть.
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