Конор Макгрегор выступил против поддержки террористических группировок ХАМАС и "Хизбалла"

Легендарный боец ММА Конор Макгрегор выступил против пропалестинских активистов, действующих в Ирландии, сообщает "Исраэль а-Йом".

Он осудил тех, кто размахивает флагами террористических группировок ХАМАС и "Хизбалла" на улицах Дублина.

"Вывешивание флага террористической группировки на ирландской земле должно быть преступлением. Мир во всем мире. Нет терроризму".

Он добавил, что поддержку терроризма нельзя терпеть.