x
26 января 2025
|
последняя новость: 09:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2025
|
26 января 2025
|
последняя новость: 09:59
26 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Конор Макгрегор выступил против поддержки террористических группировок ХАМАС и "Хизбалла"

Знаменитые спортсмены
Смешанные единоборства
время публикации: 26 января 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 09:05
Конор Макгрегор выступил против поддержки террористических группировок ХАМАС и "Хизбалла"
Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP

Легендарный боец ММА Конор Макгрегор выступил против пропалестинских активистов, действующих в Ирландии, сообщает "Исраэль а-Йом".

Он осудил тех, кто размахивает флагами террористических группировок ХАМАС и "Хизбалла" на улицах Дублина.

"Вывешивание флага террористической группировки на ирландской земле должно быть преступлением. Мир во всем мире. Нет терроризму".

Он добавил, что поддержку терроризма нельзя терпеть.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 января 2025

В Каире торжественно встретили террористов-убийц, вышедших на свободу в рамках сделки с Израилем
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июля 2021

Конор Макгрегор оступился в первом раунде и сломал ногу. Победителем признан Порье
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 июля 2021

UFC. Во время дуэли взглядов Конор Макгрегор попытался ударить Дастина Порье
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июня 2021

UFC. Ган победил Волкова, Валиев справился с Барселосом