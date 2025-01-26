В Каире торжественно встретили террористов-убийц, вышедших на свободу в рамках сделки с Израилем

В рамках второго этапа соглашения по Газе в обмен на четырех заложниц – девушек-наблюдательниц ЦАХАЛа – Израиль выпустил из тюрем 200 террористов. 114 заключенных были освобождены из тюрьмы "Офер" и доставлены в Рамаллу, 16 были доставлены в Газу через КПП "Керем Шалом". 70 освобожденных террористов, осужденных за убийства, были депортированы в Египет.

В Каире освобожденным террористам-убийцам, активистам ХАМАСа и "Исламского джихада", была устроена торжественная встреча, на которой присутствовал заместитель председателя политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук. На мероприятие также были приглашены члены семей освобожденных террористов.

Захар Джабарин, глава "Управления по делам шахидов, заключенных и раненых" в ХАМАСе, во время приема освобожденных террористов заявил: "Освобождение заключенных в рамках соглашения представляет собой историческую победу воли палестинского народа и его доблестного сопротивления... Мы подтверждаем наше обещание оставшимся в оккупационных тюрьмах заключенным, что сопротивление не отступит, пока не будет освобожден последний заключенный".

Министерство юстиции Израиля публиковало список палестинских заключенных, которые будут освобождены в соответствии с реализуемой в настоящее время сделки об условиях прекращения огня и освобождении заложников, удерживаемых террористами в Газе. В рамках реализации первой фазы соглашения на свободу планируется отпустить 736 заключенных (ранее речь шла о 735) - 290 из них уже освобождены. В общей сложности планируется освободить из израильских тюрем 1904 заключенных, отбывавших наказание за террористическую деятельность – в их числе 1167 жителей Газы, которые, по данным следствия, не были непосредственно вовлечены в нападение на Израиль 7 октября 2023 года. В списке, опубликованном минюстом, 284 заключенных, отбывавших пожизненное заключение, то есть осужденных за убийства или пособничество убийству. Среди них террористы ХАМАСа, ФАТХа, "Исламского джихада" и других группировок. Большинство из них – мужчины 40-60 лет, десятки лет находившиеся в израильских тюрьмах, но есть и молодые – 25-35 лет, осужденные на пожизненные сроки менее десяти лет назад. Среди освобождаемых есть убийцы из Газы, Иудеи и Самарии, а также из Иерусалима.