Первое поражение "Ювентуса". Результаты матчей чемпионата Италии

Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Италии. "Ювентус" потерпел первое поражение в Серии А в этом сезоне.

Комо - Аталанта (Бергамо) 1:2

На 56-й минуте хозяева вели в счете 1:0. Затем Матео Ретеги забил два гола за 14 минут. В 20 матчах в Серии А в этом сезоне он забил 16 голов.

Бергамаски прервали серию из 5 матчей без побед в чемпионате Италии.

Наполи - Ювентус (Турин) 2:1

"Наполи" лидирует, опережая "Интер" на 6 очков (у миланцев две игры в запасе).

На 57-й минуте в счете вели туринцы.

Счет сравнял Андре-Франк Замбо-Ангисса. На 69-й минуте Ромелу Лукаку реализовал пенальти.

Эмполи - Болонья 1:1