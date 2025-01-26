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Первое поражение "Ювентуса". Результаты матчей чемпионата Италии

Футбол
время публикации: 26 января 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 08:53
Первое поражение "Ювентуса". Результаты матчей чемпионата Италии
AP Photo/Luca Bruno

Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Италии. "Ювентус" потерпел первое поражение в Серии А в этом сезоне.

Комо - Аталанта (Бергамо) 1:2

На 56-й минуте хозяева вели в счете 1:0. Затем Матео Ретеги забил два гола за 14 минут. В 20 матчах в Серии А в этом сезоне он забил 16 голов.

Бергамаски прервали серию из 5 матчей без побед в чемпионате Италии.

Наполи - Ювентус (Турин) 2:1

"Наполи" лидирует, опережая "Интер" на 6 очков (у миланцев две игры в запасе).

На 57-й минуте в счете вели туринцы.

Счет сравнял Андре-Франк Замбо-Ангисса. На 69-й минуте Ромелу Лукаку реализовал пенальти.

Эмполи - Болонья 1:1

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