Первое поражение "Ювентуса". Результаты матчей чемпионата Италии
время публикации: 26 января 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 08:53
Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Италии. "Ювентус" потерпел первое поражение в Серии А в этом сезоне.
Комо - Аталанта (Бергамо) 1:2
На 56-й минуте хозяева вели в счете 1:0. Затем Матео Ретеги забил два гола за 14 минут. В 20 матчах в Серии А в этом сезоне он забил 16 голов.
Бергамаски прервали серию из 5 матчей без побед в чемпионате Италии.
Наполи - Ювентус (Турин) 2:1
"Наполи" лидирует, опережая "Интер" на 6 очков (у миланцев две игры в запасе).
На 57-й минуте в счете вели туринцы.
Счет сравнял Андре-Франк Замбо-Ангисса. На 69-й минуте Ромелу Лукаку реализовал пенальти.
Эмполи - Болонья 1:1
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