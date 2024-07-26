Олимпиада. Футбол. Тренер женской сборной Канады отстранена за "шпионаж"

Главный тренер сборной Канады (действующего олимпийского чемпиона) Бев Пристман отстранена от исполнения обязанностей, сообщает The New York Times.

Канадская футбольная ассоциация и НОК Канады отстранили ее до конца олимпиады и до конца расследования за "шпионаж за соперницами".

Наставник сборной Канады использовала дроны для изучения тренировок сборной Новой Зеланди.

Накануне канадки победили сборную Новой Зеландии 2:1.

Руководить сборной Канады во время олимпийского турнира будет Энди Спенс.