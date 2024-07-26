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Спорт

Олимпиада. Футбол. Тренер женской сборной Канады отстранена за "шпионаж"

время публикации: 26 июля 2024 г., 11:51 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 11:58
Олимпиада. Футбол. Тренер женской сборной Канады отстранена за "шпионаж"
AP Photo/Hamish Blair

Главный тренер сборной Канады (действующего олимпийского чемпиона) Бев Пристман отстранена от исполнения обязанностей, сообщает The New York Times.

Канадская футбольная ассоциация и НОК Канады отстранили ее до конца олимпиады и до конца расследования за "шпионаж за соперницами".

Наставник сборной Канады использовала дроны для изучения тренировок сборной Новой Зеланди.

Накануне канадки победили сборную Новой Зеландии 2:1.

Руководить сборной Канады во время олимпийского турнира будет Энди Спенс.

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