Баскетбол. Роман Соркин подписал пятилетний контракт с тель-авивским "Маккаби"
время публикации: 26 июля 2024 г., 09:59 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 09:59
Форвард/центровой сборной Израиля Роман Соркин подписал новый пятилетний контракт с тель-авивским "Маккаби", сообщает Ynet.
Роман выступает за "желтых" с 2021 года.
В прошлым сезоне он был выбран самым ценным игрокм чемпионата Израиля.
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