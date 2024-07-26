Баскетбол. Роман Соркин подписал пятилетний контракт с тель-авивским "Маккаби"

Форвард/центровой сборной Израиля Роман Соркин подписал новый пятилетний контракт с тель-авивским "Маккаби", сообщает Ynet.

Роман выступает за "желтых" с 2021 года.

В прошлым сезоне он был выбран самым ценным игрокм чемпионата Израиля.