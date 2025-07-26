Баскетбол. "Маккаби" интересуется датским защитником, игравшим в НБА
время публикации: 26 июля 2025 г., 11:36 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 11:44
Тель-авивский "Маккаби" продолжает поиски атакующего защитника.
Sport5 со ссылкой на греческие источники сообщает, что "Маккаби" заинтересован в услугах датского баскетболиста Габриэля "Иффе" Лундберга.
В прошлом сезоне он играл за белградский "Партизан".
Интерес уислится, если "Маккаби" покинет Рокая Йокубайтис, которым интересуется "Бавария".
Габриэль Лундберг провел 4 матча в регулярном чемпионате НБА в составе "Финикс Санз".
Ранее он выступал в чемпионатах Дании, Испании, Польши, России и Италии.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июля 2025