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Баскетбол. "Маккаби" интересуется датским защитником, игравшим в НБА

Баскетбол
время публикации: 26 июля 2025 г., 11:36 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 11:44
Баскетбол. "Маккаби" интересуется датским защитником, игравшим в НБА
AP Photo/Rick Scuteri

Тель-авивский "Маккаби" продолжает поиски атакующего защитника.

Sport5 со ссылкой на греческие источники сообщает, что "Маккаби" заинтересован в услугах датского баскетболиста Габриэля "Иффе" Лундберга.

В прошлом сезоне он играл за белградский "Партизан".

Интерес уислится, если "Маккаби" покинет Рокая Йокубайтис, которым интересуется "Бавария".

Габриэль Лундберг провел 4 матча в регулярном чемпионате НБА в составе "Финикс Санз".

Ранее он выступал в чемпионатах Дании, Испании, Польши, России и Италии.

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