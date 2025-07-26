Баскетбол. "Маккаби" интересуется датским защитником, игравшим в НБА

Тель-авивский "Маккаби" продолжает поиски атакующего защитника.

Sport5 со ссылкой на греческие источники сообщает, что "Маккаби" заинтересован в услугах датского баскетболиста Габриэля "Иффе" Лундберга.

В прошлом сезоне он играл за белградский "Партизан".

Интерес уислится, если "Маккаби" покинет Рокая Йокубайтис, которым интересуется "Бавария".

Габриэль Лундберг провел 4 матча в регулярном чемпионате НБА в составе "Финикс Санз".

Ранее он выступал в чемпионатах Дании, Испании, Польши, России и Италии.