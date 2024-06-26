Евро 2024. Румыны сенсационно стали победителями группы Е

Во Франкфурте-на-Майне состоялся матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Румыны и словаки сыграли вничью 1:1.

Итоговое положение. Румыния, Бельгия, Словакия, Украина по 4 очка.

Словакия: Дубравка, Пекарик (Дьомбер, 90), Шкриньяр, Вавро, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда (Беро, 90), Гараслин (Суслов, 70), Шранц (Дюриш, 78), Стрелец (Боженик, 70).

Румыния: Ницэ, Рацю, Буркэ, Дрэгушин, Банку, Хаджи (Ман, 66), Станчу, Рэзван Марин (Рус,86), Мариус Марин, Дрэгуш (Пушкаш, 67), Коман (Сореску, 58).

В начале встречи активнее действовали словаки. Но первый опасный момент создали румыны. На 11-й минуте Рацю нанес обводящий удар. Вратарь мяч парировал. Хаджи пытался добить, но не попал в "девятку".

На 24-й минуте Куцка навесил. Онджей Дуда (Верона) головой переправил мяч в сетку 1:0.

На 37-й минуте Рэзван Марин (Эмполи, Италия) реализовал пенальти 1:1.

Второй тайм проходил под сильным дождем.

На 61-й минуте Дубравка выручил словаков после опасного удуара Рэзвана Марина. Тут же Дрэгуш пытался отправить мяч в "девятку". Получилось чуть выше.

На 64-й минуте Пекарик навесил. Стрелец нанес удар слету. Ницэ ногой парировал мяч. Через минуту Гараслин ворвался в штрафную и нанес классный обводящий удар в дальний угол. Мяч пролетел рядом со штангой.