Евро 2024. Англичане и словенцы сыграли вничью

В Кельне состоялся матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборные Англии и Словении сыграли вничью 0:0.

Англия: Пикфорд, Триппьер (84, Александр-Арнольд), Геи, Стоунз, Уокер, Райс, Галлахер (46, Майну), Фоден (89, Гордон), Беллингем, Сака (71, Коул Палмер), Кейн.

Словения: Облак, Янза (90 + 1, Балковиц), Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар (85, Станкович), Эльшник, Гнезда, Стоянович, Шешко (76, Иличич), Шпорар (85, Целар).

Англичане владели значительным преимуществом (в первые полчаса 73 % владения мячом), но в обилие опасных моментов это не вылилось. Словенцы пытались проводить контратаки.

На 20-й минуте Сака забил. Гол не засчитан из-за офсайда. На 35-й минуте Фоден опасно исполнил штрафной. Облак мяч поймал.

Интересного в первом тайме было немного. Ехидный комментатор сказал: "Вратари могли бы сходить поужинать. Никто бы не заметил". Стоит отметить, что Пикфорд нередко играл как последний защитник.

Англичан устраивает ничья. Словенцев - тоже.

Во втором тайме Кейн стал отходить назад и пытался обострять пасами из глубины.

На 58-й минуте англичане подали угловой. Сака пробил через себя. Попал не только по мячу, но и по голове защитника.

Во втором тайме у англичан подавляющее преимущество. Словенцы подолгу даже к центру поля не подходят. На 75-й минуте у англичан 71% владения мячом.

Майну оживил игру. Он очень старается. Но все равно интересного очень немного.

На третьей минуте компенсированного времени Павлмер нанес удар из пределов штрафной. Облак поймал.