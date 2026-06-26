Дубль Пепе. Команда Кот д`Ивуар вышла в плэй-офф

Сборная Кот д`Ивуар победила команду Кюрасао 2:0 и впервые в истории вышла в плэй-офф чемпионатов мира.

Островитяне создали первый опасный момент на второй минуте. Фофана парировал мяч после удара Чонга.

На 7-й минуте грубая ошибка защитника у своей штрафной. Диоманде перехватил мяч и прострелил. Николя Пепе (Вильярреал) с близкого расстояния отправил мяч под перекладину 0:1.

На 16-й минуте Диалло нанес обводящий удар в дальний угол. Немного неточно.

На 44-й минуте островитяне могли сравнять счет. Леандро Бакуна обыграл двоих, ворвался в штрафную и нанес удар. Рядом со штангой.

На 64-й минуте Пепе нанес удар в "девятку" 0:2.