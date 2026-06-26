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Спорт

Сенсация. Сборная Эквадора победила немцев и вышла в плэй-офф

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Сенсации
время публикации: 26 июня 2026 г., 06:06 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 06:06
Сенсация. Сборная Эквадора победила немцев и вышла в плэй-офф
AP Photo/Seth Wenig
Сенсация. Сборная Эквадора победила немцев и вышла в плэй-офф
AP Photo/Pamela Smith

Из группы Е в плэй-офф вышли сборные Эквадора, Кот д`Ивуар и Германии.

Сборная Эквадора преподнесла сенсацию, победив команду Германии 2:1. Эквадорцы выходят в следующий этап с третьего места.

На второй минуте Павлович выиграл борьбу у защитника и отдал мяч Вирцу. Передача. Лерой Сане метров с 12 пробил точно 0:1.

Эквадорцы протестовали. Павлович сыграл высоко поднятой ногой. Но гол засчитан.

На 9-й минуте счет стал равным. Нильсон Ангуло (Сандерленд) метров с 16 пробил в нижний угол 1:1.

На 46-й минуте арбитр назначил, а затем отменил пенальти в ворота сборной Эквадора. Оказалось, что сперва Сане нарушил правила, а затем эквадорец.

На 62-й минуте Валенсия нанес удар в дальний угол. Нойер мяч парировал. На 73-й минуте неслаженные действия Нойера и Та едва не привели к голу. Плата пробил мимо.

На 78-й минуте победный гол после подачи углового забил Гонсало Плата (Фламенго).

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