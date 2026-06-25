Сенсация. Сборная ЮАР впервые вышла в плэй-офф чемпионата мира

В Монтеррее сборная ЮАР сенсационно победила корейцев 1:0 и впервые в истории вышла в плэй-офф чемпионатов мира.

Южноафриканцы отлично сыграли в обороне.

На 3-й минуте после подачи углового Ким Мин Джэ головой отправил в угол ворот. Защитник вынес мяч с линии ворот.

На 31-й минуте могли забить южноафриканцы. Мбата нанес удар метров с 18. Вратарь мяч парировал. Макгол наносил удар метров с 5 , но попал во вратаря.

На 61-й минуте О Хен Гю опасно пробил головой. Вратарь мяч парировал.

На 62-й минуте на замену вышел Чепанг Мореми (Орландо Пайретс). А через минуту он сделал голевую передачу. Быстрая контратака от штрафной до штрафной. Мореми промчался по флангу и прострелил. Тапело Масеко (арендован АЭЛ Лимассол у "Мамелоди Сандаунс") отправил мяч в нижний угол 1:0.