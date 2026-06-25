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Спорт

Чемпионат мира по футболу. Мексиканцы разгромили сборную Чехии

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 25 июня 2026 г., 10:33 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 10:33
Легендарный голкипер Гильермо Очоа
AP Photo/Natacha Pisarenko
Гол Альваро Фидальго
AP Photo/Eduardo Verdugo

В Мехико мексиканцы разгромили сборную Чехии и заняли первое место в группе А.

Сборная Мексики победила во всех матчах группового этапа.

В первом тайме интересных событий было немного.

На 39-й минуте Конарж парировал мяч после опасного удара Санчеса.

Зато после перерыва игра была интересной.

На 46-й минуте мог открыть счет Черв, но пробил точно во вратаря.

На 55-й минуте Матео Чавес Гарсия (АЗ, Алкмаар) совершил сольный проход почти с центра поля, который завершил точным ударом в угол 1:0.

На 61-й минуте Мора протаранил оборону чехов и вывел Санчеса один на один. Тот забить не смог. Хулиан Киньонес (Аль-Кудсия) добил мяч в сетку 2:0.

На 78-й минуте на замену выходит вратарь Гильермо Очоа, для которого это шестой чемпионат мира.

На четвертой минуте компенсированного времени Хименес вышел один на один, но переиграть вратаря не смог. Мяч добил Альваро Фидальго (Бетис, Севилья) 3:0. Впервые с 2014 года мексиканцы в матче чемпионата мира забили три гола.

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