Чемпионат мира по футболу. Сборные Японии и Швеции сыграли вничью

В Далласе вничью 1:1 сыграли сборные Швеции и Японии. Обе команды вышли в плэй-офф.

Матч за второе место в группе. Ничейный результат вывел на второе место японцев, которые в 1/16 финала встретятся со сборной Бразилии.

Игра была осторожной, так как соперники понимали: ничья выводит их в плэй-офф.

Первый опасный момент был создан на 45-й минуте. Накамура пробил в дальний угол. Голкипер мяч отразил.

На 56-й минуте Дайдзен Маэда (Селтик) вышел один на один 1:0.

На 62-й минуте Энтони Эланга (Ньюкасл) пробил в дальний угол 1:1.

На третьей минуте компенсированного времени Эланга с края штрафной нанес удар в дальний угол. Судзуки парировал мяч.