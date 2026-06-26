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Чемпионат мира по футболу. Сборные Японии и Швеции сыграли вничью

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 26 июня 2026 г., 07:37 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 07:47
Чемпионат мира по футболу. Сборные Японии и Швеции сыграли вничью
AP Photo/Sam Hodde
Чемпионат мира по футболу. Сборные Японии и Швеции сыграли вничью
AP Photo/Tony Gutierrez

В Далласе вничью 1:1 сыграли сборные Швеции и Японии. Обе команды вышли в плэй-офф.

Матч за второе место в группе. Ничейный результат вывел на второе место японцев, которые в 1/16 финала встретятся со сборной Бразилии.

Игра была осторожной, так как соперники понимали: ничья выводит их в плэй-офф.

Первый опасный момент был создан на 45-й минуте. Накамура пробил в дальний угол. Голкипер мяч отразил.

На 56-й минуте Дайдзен Маэда (Селтик) вышел один на один 1:0.

На 62-й минуте Энтони Эланга (Ньюкасл) пробил в дальний угол 1:1.

На третьей минуте компенсированного времени Эланга с края штрафной нанес удар в дальний угол. Судзуки парировал мяч.

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