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Евролига. "Маккаби" проиграл "Панатинаикосу"

Баскетбол
время публикации: 26 марта 2025 г., 23:06 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 23:06
Евролига. "Маккаби" проиграл "Панатинаикосу"
AP Photo/Rob Gray

В матче тридцать первого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Панатинаикосу" 92:99.

Израильский клуб вел в счете после второй и третьей четвертей, но провалил последнюю.

После 10 минут впереди греки 24:19.

После 20 минут в счете ведет "Маккаби" 47:42. После 30 - 78:67.

Защитник "Панатинаикоса" Кендрик Нанн набрал 26 очков, сделал 5 подборов и 8 передач.

Лучший в составе "Маккаби" Леви Рендольф (21 + 6 подборов).

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