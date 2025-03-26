Евролига. "Маккаби" проиграл "Панатинаикосу"

В матче тридцать первого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Панатинаикосу" 92:99.

Израильский клуб вел в счете после второй и третьей четвертей, но провалил последнюю.

После 10 минут впереди греки 24:19.

После 20 минут в счете ведет "Маккаби" 47:42. После 30 - 78:67.

Защитник "Панатинаикоса" Кендрик Нанн набрал 26 очков, сделал 5 подборов и 8 передач.

Лучший в составе "Маккаби" Леви Рендольф (21 + 6 подборов).