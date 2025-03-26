Достижение Банкеро. 60-я победа "Тендер". Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Мемфисс" разгромил "Юту" 140:103.
Шарлотт Хорнетс - Орландо Мэджик 104:111
Паоло Банкеро (32 + 7 подборов + 6 передач) стал первым игроком "Орландо", набравшим не менее 30 очков в четырех матчах подряд с 2011 года. Тогда отличился Дуэйт Ховард.
Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперз 122:96
"Детройт" одержал 41-ю победу в сезоне - лучший результат с 2019 года.
Майами Хит - Голден Стэйт Уорриорз 112:96
Хьюстон Рокетс - Атланта Хоукс 121:114
Джален Грин (Хьюстон) сделал "дабл-дабл 30+" (32 + 11 подборов + 4 передачи + 2 перехвата).
Юта Джаз - Мемфис Гризлиз 103:140
Вторую половину матча гости выиграли 76:38.
Сакраенто Кингз - Оклахома-Сити Тендер 105:121
"Тендер" одержал 7-ю победу подряд и 60-ю в сезоне.