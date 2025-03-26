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"Барселона" проиграла "Баварии". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 26 марта 2025 г., 08:27 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 08:27
"Барселона" проиграла "Баварии". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Rob Gray

Состоялись матчи тридцать первого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" победил "Милан" 96:89.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Париж (Франция) 101:100

Последнюю четверть турки выиграли 30:16.

Монако (Франция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 96:86 (овертайм)

счет основного времени 80:80.

Барселона (Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 101:102

АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 81:70

Лидер потерпел второе поражение подряд.

Партизан (Белград, Секрбия) - Альба (Берлин, Германия) 85:71

Реал (Мадрид, Испания) - Милан (Италия) 96:89

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