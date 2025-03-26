"Барселона" проиграла "Баварии". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 26 марта 2025 г., 08:27 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 08:27
Состоялись матчи тридцать первого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" победил "Милан" 96:89.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Париж (Франция) 101:100
Последнюю четверть турки выиграли 30:16.
Монако (Франция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 96:86 (овертайм)
счет основного времени 80:80.
Барселона (Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 101:102
АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 81:70
Лидер потерпел второе поражение подряд.
Партизан (Белград, Секрбия) - Альба (Берлин, Германия) 85:71
Реал (Мадрид, Испания) - Милан (Италия) 96:89
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