Отборочный матч чемпионата мира по гандболу. Израильтянки победили сборную Эстонии
время публикации: 26 октября 2024 г., 12:40 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 12:45
В первом матче отборочного турнира чемпионата мира по гандболу израильтянки победили сборную Эстонии 29:22.
Первую половину матча израильтянки выиграли 18:10.
Сегодня израильтянки сыграют с финками. Победа или ничья выводят сборную Израиля в следующий отборочный раунд.
Сборные Эстонии и Финляндии сыграли вничью 24:24.
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