Отборочный матч чемпионата мира по гандболу. Израильтянки победили сборную Эстонии

В первом матче отборочного турнира чемпионата мира по гандболу израильтянки победили сборную Эстонии 29:22.

Первую половину матча израильтянки выиграли 18:10.

Сегодня израильтянки сыграют с финками. Победа или ничья выводят сборную Израиля в следующий отборочный раунд.

Сборные Эстонии и Финляндии сыграли вничью 24:24.