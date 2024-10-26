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Отборочный матч чемпионата мира по гандболу. Израильтянки победили сборную Эстонии

время публикации: 26 октября 2024 г., 12:40 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 12:45
Отборочный матч чемпионата мира по гандболу. Израильтянки победили сборную Эстонии
AP Photo/Raed Krishan

В первом матче отборочного турнира чемпионата мира по гандболу израильтянки победили сборную Эстонии 29:22.

Первую половину матча израильтянки выиграли 18:10.

Сегодня израильтянки сыграют с финками. Победа или ничья выводят сборную Израиля в следующий отборочный раунд.

Сборные Эстонии и Финляндии сыграли вничью 24:24.

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