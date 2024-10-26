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Чемпионат Германии. Травма Буркхардта. Шестой гол Кляйндинста

время публикации: 26 октября 2024 г., 12:10 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 12:10
Чемпионат Германии. Травма Буркхардта. Шестой гол Кляйндинста
AP Photo/Matthias Schrader

В стартовом матче восьмого тура чемпионата Германии "Майнц" сыграл вничью с "Боруссией" (Менхенгладбах) 1:1.

"Майнц": Центнер, Ляйтш, Йенц, Кор, Ли Чжэ Сон (Хон Хен Сок, 82), Небель, Мвене, Каси (Видмер, 88), Амири, Сано, Буркардт (Зиб, 20).

"Боруссия": Николас, Скалли, Фридрих, Итакура, Лайнер, Вайгль, Райтц (Зандер, 72), Хак (Чванчара, 73), Онора (Кьяродиа, 90+3), Плеа (Штегер, 58), Кляйндинст.

Статистическое преимущество у "Майнца" (53% владения мчом, 22:9 по ударам, 6:5 по точным ударам).

Уже на 20-й минуте получил травму и был заменен капитан и основная ударная сила "Майнца" Йонатан Буркхардт (5 голов в 7 играх).

На 55-й минуте Пауль Небель прострелил. Стефан Лайнер отправил мяч в свои воротп 1:0.

"Боруссия" отыгралась через 2 минуты. Плеа в подкате отобрал мяч у защитника. Френк Онора навесил. Тим Кляйдинст (1 июля перешел из "Хаденхайма") головой направил мяч в сетку 1:1. Это его шестой гол в восьми матчах Бундеслиги в этом сезоне.

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