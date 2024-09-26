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Баскетбол. Еврокубок. Тель-авивский "Апоэль" проиграл в Испании

время публикации: 26 сентября 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 11:16
Баскетбол. Еврокубок. Тель-авивский "Апоэль" проиграл в Испании
AP Photo/Mark J. Terrill

В матче первого тура группового этапа Еврокубка.тель-авивский "Апоэль" проиграл "Ховентуту" (Бадалона) 75:78.

Первая половина матча завершилась вничью 37:37.

После трех четвертей в счете вели испанцы 57:55.

Лучшими игроками матча стали баскетболисты "Ховентута" бывший центровой "Барселоны" Анте Томич (17 + 12 подборов) и бывший форвард столичного "Апоэля" Кайзер Гэйтс (16 + 5 подборов).

По 14 очков набрали игроки "Апоэля" Патрик Беверли (+ 6 передач) и Бруно Кабокло (+4 подбора + 3 передачи).

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