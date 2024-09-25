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Спорт

Умер бывший центровой московского "Динамо" и "Фенербахче"

время публикации: 25 сентября 2024 г., 10:52 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 10:52
Умер бывший центровой московского "Динамо" и "Фенербахче"
AP Photo/Murad Sezer

23 сентября на 49-м году жизни умер известный баскетболист Асим Парс. Турецкие и боснийские СМИ пишут, что он покончил жизнь самоубийством.

Центровой выступал за клубы "Слобода" (Тузла), "Галатасарай", "Загреб", "Туборг" (Измир), "Тофас" (Бурса), "Фенербахче", "Улкер" (Стамбул), "Эфес Пилсен" (Стамбул), "Динамо" (Москва), "Локомотив" (Ростов), "Пинар Каршияка", "Тюрк Телеком" (Анкара), "Мерсин", "Эрдемиспор".

Асим Парс - уроженец Тузлы (Босния и Герцеговина). Выступал за сборную Турции. Серебряный призер чемпионата Европы 2001 года.

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