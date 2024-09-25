Умер бывший центровой московского "Динамо" и "Фенербахче"

23 сентября на 49-м году жизни умер известный баскетболист Асим Парс. Турецкие и боснийские СМИ пишут, что он покончил жизнь самоубийством.

Центровой выступал за клубы "Слобода" (Тузла), "Галатасарай", "Загреб", "Туборг" (Измир), "Тофас" (Бурса), "Фенербахче", "Улкер" (Стамбул), "Эфес Пилсен" (Стамбул), "Динамо" (Москва), "Локомотив" (Ростов), "Пинар Каршияка", "Тюрк Телеком" (Анкара), "Мерсин", "Эрдемиспор".

Асим Парс - уроженец Тузлы (Босния и Герцеговина). Выступал за сборную Турции. Серебряный призер чемпионата Европы 2001 года.