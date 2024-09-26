Чемпионат мира по лакроссу. Израильтяне вышли в четвертьфинал

В Нью-Йорке продолжается чемпионат мира по лакроссу (World box lacrosse championships 2024).

Сборная Израиля вышла в четвертьфинал, победив финнов 17:16.

Израильтяне вели в счете 13:7. Финны сумели отыграться 14:14.

В составе сборной Израиля по 3 гола забили Бо Четнер, Жан-Люк Четнер, Зак Пэлл и Паркер Пифер.

В четвертьфинале израильтяне сыграют с одной из сильнейших команд мира - сборной конфедерации ирокезов.